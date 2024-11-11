Putin, Rusya’daki bazı enerji şirketlerinin bilgilerini gizli tutmasına izin verdi

AA

Rusya'da enerji sektörüne ilişkin bazı muafiyetlerin tanındığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Rusya’nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek’in yanı sıra Surgutneftegaz da artık şirket detaylarını gizli tutabilecek.

BAZI ŞİRKETLERE BİLGİ MUAFİYETİ GETİRİLDİ

Kararnamede, ülkenin en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2 ve Yamal LNG'ye de benzer bir muafiyet tanındı.

Novatek, Rusya'nın en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2'nin ana hissedarı konumunda bulunuyor.

ABD, Novatek, Surgutneftegaz şirketlerine ve Arktik LNG 2 projesine yaptırım uyguluyor.