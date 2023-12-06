Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü Orta Doğu ziyareti kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Buluşma anında ikilinin samimi tokalaşması dikkat çekti.

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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Orta Doğu ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Putin, daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yemame Sarayı'nda görüştü.

"Hiçbir şey Rusya - Suudi Arabistan dostane ilişkilerinin gelişmesini engelleyemez"

Putin görüşme öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Davetiniz için teşekkür ederim. Sizi Moskova'ya bekliyorduk. Koşullara göre planlar yapıldı. Ancak daha önce de söylediğim gibi hiçbir şey Rusya - Suudi Arabistan dostane ilişkilerinin gelişmesini engelleyemez. Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlı bir ziyaret için bölgede bulunduğum sırada davetinizden faydalanarak sizinle ve diğer tüm dostlarımızla görüştüm. Ancak bir sonraki görüşme Moskova'da olmalı"

"Son 7 yılda ilişkilerimiz daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştı"

Sovyetler Birliği’nin, Suudi Arabistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Putin şöyle dedi:

“Her halükarda Suudi Arabistan halkının kendi geleceğini inşa etme iradesine saygı duyduk. Bu süre zarfında da çok şey gelişti. Son 7 yılda ilişkilerimiz daha önce görülmemiş bir boyuta ulaştı. Siyasi işbirliği, ekonomi ve insani alanlarda istikrarlı ve çok iyi ilişkilerimiz var. Elbette, bölgede yaşananlara ilişkin bilgi ve değerlendirme değişiminde bulunmak hepimiz için çok önemli”

“Orta Doğu’nun güvenliği için Rusya ile kurduğumuz iletişim olumlu etki oluşturuyor”

Selman ise, Orta Doğu’nun güvenliği için Rusya ile sürekli iletişimde olduklarını vurgulayarak, “Siyasi diyalog sayesinde Orta Doğu’da meydana gelen bir dizi süreç üzerinde olumlu bir etki oluşturabildik ve bu da bölgesel güvenliğin güçlendirmesini mümkün kıldı” dedi.

Suudi Arabistan-Rusya ilişkilerine değinen Selman, “Geçtiğimiz yıllarda enerji, tarım, ticaret, yatırım ve diğer alanlarda önemli sonuçlar elde ettik. Tüm dünyanın yararına önemli işler yapabileceğimiz büyük fırsatlar için önümüz açık. İlişkilerimizin küresel boyutta da olumlu etkileri oluyor” ifadelerini kullandı.

Selman ayrıca, Putin’i “özel konuk” olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

İki liderden yine aynı tokalaşma

Putin ve Selman'ın bir araya geldiği esnada yaptıkları samimi tokalaşma ise dikkatlerden kaçmadı.



Arjantin'de düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde de aynı tokalaşmayı yapan ikili, objektiflere samimi görüntüler vermişti. Yan yana oturan iki liderin sık sık birbirlerine güldükleri görülmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)