Putin: Türkiye ile ortaklığımız en yüksek düzeyde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ortaklığın en yüksek düzeyde olduğunu ve bunu geliştirmek için kararlı olduklarını belirtti.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda, aralarında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de bulunduğu, Rusya'da göreve başlayan 21 ülkenin büyükelçisini kabul ederek, güven mektuplarını takdim etti ve diplomatları tebrik etti.

"Türkiye ile bağlarımızı güçlendirmeye kararlıyız"

Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendiren Putin,

Türkiye ile olan ortaklığımız en yüksek düzeyde ve uzun yıllara dayanan çeşitli alanlardaki tecrübelere dayanıyor. Her iki taraf da iyi komşuluk, ortaklık ve karşılıklı çıkar ilkesine dayalı bağları daha da güçlendirmeye kararlı.

şeklinde konuştu.

Enerji sektöründe stratejik Rus-Türk işbirliği

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, bu temasların içerisinde ikili ilişkilerle ilgili tüm önemli konuların detaylı bir şekilde ele alındığını ifade etti.

Putin, şunları kaydetti:

Enerji sektöründe Rus-Türk işbirliğinin gerçekten stratejik olduğunu özellikle belirtmek isterim. Rosatom (Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu), Türkiye'de ilk nükleer Akkuyu santralini inşa etmeye devam ediyor. Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının işletilmesi kapsamında doğal gaz sektöründe yakın işbirliği oluşturuldu. Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezinin oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyor. Ticaret ve yüksek teknoloji alanlarında da çok sayıda ilginç projemiz, ortak çalışmamız var.

Rusya'da yarın Gönüllüler Günü'nün kutlanacağını, bu kapsamda 95 ülkeden gönüllü ekiplerin katıldığı yarışma düzenlediğini kaydeden Putin, "Türkiye'den gönüllü ekip, düşük gelirli ailelere destek dalındaki yarışmayı kazandı." dedi.