Putin: Ukrayna savaşını sonlandıracak müzakerelere hazırız Rusya Devlet Başkanı Putin, barış görüşmelerini hiçbir zaman reddetmediklerini söyledi. Ukrayna lideri Zelensky ise savunma operasyonlarının hava koşulları açısından zorlayıcı olduğunu belirtti.

ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrimiçi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Putin'in değindiği konulardan biri, Ukrayna ile devam eden savaşla ilgiliydi.

Moskova olarak, savaş trajedisine son vermek için görüşmelere hazır olduklarını söyleyen Putin, Kiev'in görüşmeleri yasaklayan düzenlemelerini suçladı.

"Barış görüşmelerini hiçbir zaman reddetmedik"

Putin, Ukrayna'daki çatışmanın nasıl durdurulacağını düşünmenin gerekli olduğunu söyledi ve Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine katılmayı hiçbir zaman reddetmediğini kaydetti.

Zelensky'nin imzaladığı karar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ekim 2022'de, Putin'le herhangi bir görüşme ihtimalini resmen "imkansız" ilan etmişti.

Zelensky, bununla birlikte, Rusya ile müzakerelere kapıyı açık bırakan bir kararname imzalamıştı.

Rusya: Zaporijya'da gazetecilere saldırdılar

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, bir grup Rus gazetecinin Zaporijya bölgesindeki Ukrayna güçlerinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya, Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana ilhak ettiği dört bölgeden biri.

Zelensky: Savunma operasyonları zorlayıcı

Öte yandan Zelensky, sert kış soğuğunun başlamasıyla birlikte ülke birliklerinin doğu cephesinin bazı kısımlarında "zorlu" savunma operasyonlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Zelensky, "Lyman, Bahmut, Donetsk ve Avdiyivka cephelerinde zorlu hava koşulları, zorlu savunma. Güneyde saldırgan eylemler..." ifadelerini kullandı.

The Guardian'ın aktardığına göre, Bahmut'ta sıcaklık eksi 6 santigrat derece olarak ölçüldü.

"Karadeniz Tahıl Koridoru iyi sonuçlar veriyor"

Zelensky ayrıca, "Karadeniz Tahıl Koridoru iyi sonuçlar veriyor. Son günlerde taşınan malların hacmi açısından rekor kırıldı." diye ekledi.