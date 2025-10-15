Putin ve Ahmed Şara, Moskova'da bir araya geldi

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı.

Suriye'de başlayan yeni dönemde Esad ise Rusya'ya kaçtı...

Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanı olduğu Suriye'deki yeni dönemin en kritik adımı da bugün atılıyor.

ŞARA MOSKOVA'DA

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, bugün Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Şara, geçtiğimiz dakikalarda Moskova'ya ulaştı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya geldi.

PUTİN'DEN İLK SÖZLER

Putin, "Suriye ile ortak projeleri hayata geçirmeye hazırız, Suriye'yi güçlendirmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

Putin'in görüşmenin basına açık kısmında öne çıkan açıklamaları şöyle:

Dünya şu anda yeni bir Suriye'yle tanışıyor ve bu süreçte Rusya'nın önemli bir rolü olacak.



Ülkeler arasında uzun yıllara dayanan tarihi bağlar mevcut, ortak çalışmalar devam edecek.



Pek çok ilgi çekici ve faydalı girişim görüldü, bunları hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.



Dışişleri bakanlıkları üzerinden düzenli temas ve istişarelerimizi sürdüreceğiz.

"EN ÖNEMLİ ŞEY İSTİKRAR"

Şara, Rus lider Putin ile görüşmesinde Suriye'nin Rusya ile ilişkilerinin tamamını yeniden düzenlemeye çalışacağını belirtti .

Şara, “Şu anda en önemli şey elbette istikrar. Hem ülkede, hem de bölgede istikrar” diye konuştu.

Şara'nın diğer açıklamaları şöyle;

Suriye ve Rusya arasında güçlü ilişkiler var ve biz bu ilişkileri yeniden tesis etmek için çalışıyoruz.



Yeni Suriye, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelerle stratejik ve siyasi ilişkileri yeniden kuruyor.



Rusya ile yapılan tüm önceki anlaşmalara saygı duyuyoruz.



Suriye’ye gıda sevkiyatlarının bir kısmı Rus üretimine bağlı, birçok elektrik santrali ise Moskova'nın deneyimlerine güveniyor.



Rusya ve Suriye, ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere önemli bir işbirliği sürdürüyor.

ESAD'IN İADESİNİ İSTEYECEK

Şara’nın, işlediği savaş suçlarından yargılanması için devrik lider Beşar Esad’ın ülkesine iadesini talep edeceği aktarıldı.

Şara’nın, ayrıca temaslarında Rusya'nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü'ndeki varlıkları hakkında görüşmeler yapacağı belirtildi.

HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Suriye, geçtiğimiz hafta Aralık 2024 tarihinden bu yana Rusya’ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali, Esad’a yöneltilen suçlamalar arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıklamıştı.

Hakim El-Ali, "23 Kasım 2011’de Dera’da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Dava, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilecek ve dış boyutta da takibi mümkün kılınabilecek nitelikte.

Karar, sistematik ihlallerden sorumlu olanların yargılanmasına zemin hazırlıyor. Yasal süreç rejimin işlediği suçların tüm faillerine ulaşıncaya kadar devam edecek." demişti.