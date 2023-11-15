Putin ve Sisi, Gazze Şeridi'ndeki durumu görüştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail-Filistin çatışması bölgesindeki durumun ele alındığı görüşmed iki taraf da binlerce çocuk ve kadın dahil benzeri görülmemiş sivil kayıpların yaşanmasından derin endişe duyduğunu dile getirdi.

"Akan kan bir an önce durdurulmalı"

Görüşmede, akan kanın bir an önce durdurulması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki sivil halka insani yardımın sağlanması gerektiği, Rusya ile Mısır'ın da uluslararası hukuk temelinde İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin oluşturulması yoluyla bölgedeki durumun çözülmesi yönünde yaklaşıma sahip olduğu vurgulandı.

Putin, Sisi'ye Rus vatandaşlarının Gazze Şeridi'nden tahliye sürecinde Mısır'ın sağladığı desteğinden dolayı teşekkür etti.