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    Putin ve Trump telefonda görüştü

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve İran'ın nükleer programını ele aldıkları bildirildi.
    • AA
    • 23.07.2020 - 21:20
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    Putin ve Trump telefonda görüştü

    Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump' telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

    SİLAHLANMA KONTROLÜ KONUSU ELE ALINDI

    Açıklamada, “Stratejik istikrar ve silahlanma kontrolüne ilişkin konular detaylıca ele alındı. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START) dahil olmak üzere bu konularda bir toplantı yapılmasına yönelik ivedi gereklilik teyit edilmiştir.” ifadesi kullanıldı.

    İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI

    Görüşmede iki liderin, İran'ın nükleer programı etrafında yaşanan gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “İki lider de bölgesel istikrar ve küresel nükleer silahsızlanmaya yönelik ortak çabaların önemine işaret ettiler.” ifadesine yer verildi.

    Putin ve Trump’ın, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin yanı sıra koronavirüs ile mücadeleye dair görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.

    Putin ve Trump telefonda görüştü #1

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