Putin: "Ya zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna bu bölgeleri terk edecek"

Ukrayna ile NATO ittifakı ve Rus azınlık üzerinden yaşadığı sorunlar sonucunda savaş patlak verdiğinden beri, Rusların çoğunlukta olduğu toprakları geri almak Rusya için en öncelikli amaçlardan biri haline geldi.

Hindistan ziyareti öncesinde India Today’e röportaj veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış çalışmalarını ve savaşın geleceğini değerlendirdi.

"YA ZORLA ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ YA DA UKRAYNA TERK EDECEK"

Vladimir Putin, "Donbas ve Novorossiya’yı ya zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak." dedi.

Putin, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova’da yapılan görüşmenin "çok faydalı" olduğunu ifade etti.

Sunulan çözüm önerilerinin Alaska’da 15 Ağustos’ta gerçekleştirilen Rusya-ABD zirvesinde varılan anlaşmalara dayandığını belirten Putin, Washington’un 28 maddelik barış planının 4 ayrı pakete bölünerek görüşülmesini önerdiğini dile getirdi.

Putin, "Barış planının her bir maddesini tek tek ele almak durumundaydık, bu yüzden görüşme 5 saat sürdü." ifadelerini kullandı.

BARIŞ PLANINDA UZLAŞILMIŞ DEĞİL

Putin, "ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna sorununa uzlaşmacı bir çözüm bulmak için samimi bir çaba sarf ediyor, ancak bu kolay bir iş değil. Ukrayna’ya yönelik barış planı üzerinde çalışırken fikir birliğine varılamayan konular vardı, bu zor bir iş. Bazı durumlarda, ’Evet, bunu tartışabiliriz’ dedik, ama üzerinde anlaşamadık." şeklinde konuştu.

Putin, Rusya’nın neleri kabul edebileceği ve neleri kabul edilemez bulduğu konusunda ayrıntı vermeyi reddederek, "Bence bu erken bir karar. Çünkü barış çabalarının çalışma düzenini bozabilir." dedi.

Rus lider, Washington’un "mekik diplomasisi" yürüttüğünü sözlerine ekleyerek, "Avrupalılarla görüştüler, sonra bize geldiler, sonra Ukraynalılar ve Avrupalılarla bir görüşme daha yaptılar." dedi.

"ÇEKİLMELERİNİ SÖYLEDİK, SAVAŞI TECİH ETTİLER"

Putin, Ukrayna ordusunun Donbas’tan çekilmesini önerdiklerini, bunun çatışmaları önleyeceğini belirterek, "Ancak Ukrayna, düşmanlıklara devam etmeyi tercih etti. Ukrayna’ya şunu söyledik: Halk sizinle yaşamak istemiyor, referandum düzenlediler ve bağımsızlık için oy kullandılar. Askerlerinizi çekin, o zaman askeri bir harekat olmayacak. Ama hayır, onlar silahlı çatışma yolunu tercih etti." ifadelerini kullandı.

Putin, Donbas ve Novorossiya’yı her halükarda alacaklarını belirterek, "Ya bu bölgeleri zorla özgürleştireceğiz ya da Ukrayna birlikleri bu bölgeleri terk edecek ve orada savaşmayı bırakacak." diye konuştu.

Putin, Ukrayna’nın güney ve doğu bölgelerini ifade etmek için Rusça’da 'Yeni Rusya' anlamına gelen 'Novorossiya' kelimesini kullanıyor. Novorossiya, Rus İmparatorluğu döneminde Ukrayna’nın doğusunu ve güneyini kapsıyordu.