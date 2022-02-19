Putin, yedek askerlerin eğitime alınması kararını imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar imzaladı.

Rusya ve Ukrayna krizi devam ederken, Rusya'dan askeri birliklerinin bir kısmını geri çekme kararı açıklanmıştı.

Bölgede yeni bir gelişme yaşandı ve yedekte bulunan Rus vatandaşlarına eğitime alınmaları için çağrı yapıldığı belirtildi.

YEDEKTE BULUNAN RUS VATANDAŞLARI EĞİTİME ALINACAK

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin’in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

BAKANLAR KURULUNA VE FEDERAL BÖLGE YÖNETİMLERİNE TALİMAT VERİLDİ

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.