Putin'den ABD açıklaması: Birlikte çalışmaya hazırız

AA

Rusya-ABD ilişkileri şekilleniyor..

Üç yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili önemli adımlar atan ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesi olumlu geçti..

Yüz yüze görüşme için tarih henüz netleşmemiş olsa da iki ülke de bu görüşmeye sıcak bakıyor.

Rusya ile ilgili olumlu mesajlar veren Trump'ın ardından bir açıklamada Putin'den geldi..

Rus devlet kanalı Rossiya’ya konuşan Putin, ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

"RUSYA HAZIR"

Putin şu ifadeleri kullandı:

Rusya ve ABD silahları yüzde 50 oranında azaltma konusunda anlaşabilir, Çin de katılabilir..



Trump'ın Rusya ile ABD arasındaki askeri harcamaları azaltma önerisi iyi. Rusya, ABD'ye 2 milyon ton alüminyum satarak yeniden alüminyum tedarik etmeye hazır..



Rus ve ABD şirketleri bugün ortak projeler üzerinde görüşüyor.

"AVRUPA'NIN UKRAYNA İLE MÜZAKERE SÜRECİNE KATILIMI GEREKLİ"