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- Putin'den ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran Edward Snowden'a Rus vatandaşlığı
Putin'den ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran Edward Snowden'a Rus vatandaşlığı
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran CIA ve eski NSA çalışanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.
- 26.09.2022 - 19:25
- Güncelleme : 26.09.2022 - 19:43
ABD'nin istihbarat bilgilerini sızdıran ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden, Rusya'ya iltica etmiş, iki yıl önce Rusya'dan daimi oturna izni almıştı.
ABD'de vatana ihanet ile suçlanan Snowden, Rus vatandaşlığı almak için başvuruda bulunmuştu.
Putin, Rus vatandaşlığı verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 yıl önce Rusya'ya sığınan eski CIA ajanı Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verilen kararı imzaladı.
ABD'nin gizli bilgilerini açıklamakla suçlanmıştı
Snowden, 2013 yılında ABD'nin gizli bilgilerini açıklamakla suçlandı. Bunun üzerine önce Hong Kong'a oradan da Moskova'ya kaçmıştı.