Putin'den ABD'ye gözdağı: Akdeniz'deki ABD gemileri menzilimiz içinde Çin'de basın açıklaması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin İsrail'e destek olarak gönderdiği 2 askeri uçak gemisini denetlediklerini söyledi. Karadeniz hava sahasında Mig-31 savaş uçaklarının sürekli devriye gezdiğini belirten Putin "Akdeniz'deki gemiler menzilimiz içinde" dedi.

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ensonhaber.com

7 Ekim'de başlayan Filistin-İsrail savaşı, savaş olmaktan çıktı.

Orantısız güç kullanan İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde açık bir katliama başladı.

İsrail güçleri, son olarak el-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısında en az 850 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Alçak saldırı dünyayı ayağa kaldırırken, Doğu Akdeniz'de başlayan gerilim de devam ediyor.

İsrail'e destek açıklamalarıyla kalmayan ABD, geçtiğimiz günlerde, 2 uçak gemisini bölgeye yolladı.

Bu durum tepkilere neden oldu.

Putin'den hastaneye saldırıya tepki: Felaket

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Putin, Gazze şehrindeki hastaneye yapılan saldırıyla ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Tek bir yerde yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket, üstelik insani amaçlı bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine yönelik bir sinyal olmasını umuyorum. Her koşulda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz.

Akdeniz'deki ABD uçak gemilerine karşı önlem alacaklarını söyledi

ABD’nin Gazze'deki sıcak çatışmaların akabinde Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini hatırlatan Putin, bu adıma karşı kendilerinin de Karadeniz'de önlemler alacağını söyledi.

Putin, "Benim talimatım üzerine Karadeniz üzerindeki hava sahasında Kinjal füze sistemiyle donatılmış Mig-31 savaş uçakları sürekli devriye gezmeye başlıyor. Bunun bir tehdit olmadığını belirttim. Bölgeyi silahlarla gözlemleyeceğiz" dedi.

ABD'ye gözdağı: Gemiler menzilimiz içinde

Putin ayrıca ABD'ye gözdağı da verdi. Akdeniz'deki ABD gemilerinin menzilleri içinde olduğunu belirten Putin, şunları söyledi:

Akdeniz'de konuşlu Amerikan uçak gemileri Karadeniz'deki Rus atılan hipersonik füzelerinin menzili içinde. Bu bir tehdit değil. Ancak Rusya Hava Kuvvetleri adına sizi bilgilendirmek isterim.

Menzil haritası

Putin açıklaması sonrası, haritalar yayınlanmaya başladı. Buna göre, Akdeniz'de ABD'ye ait 2 uçak gemisinin, Karadeniz üzerindeki hava sahasında Kinjal füze sistemiyle donatılmış Mig-31 savaş uçaklarının menzilinde olduğu görülüyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

12 gündür devam eden saldırılarda Gazze'de sivil can kaybı 3 bini aşarken, yaralı sayısı da 10 bini aştı.

İsrail'in son olarak el-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenleyerek en az 850 kişinin hayatını kaybetmesine neden olarak büyük bir katliam yaptı.