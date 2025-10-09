Putin'den Aliyev'e Rusya'da düşen uçak için tazminat sözü

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Orta Asya-Rusya Zirvesi ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

PUTİN'DEN DÜŞEN UÇAK İÇİN TAZMİNAT SÖZÜ

Görüşmede Putin, geçen yıl düşen AZAL Hava Yolları’na ait yolcu uçağı kazasına değindi. Rus lider, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeneceğini söyledi.

Putin, “Bu tür trajik olaylarda yapılması gereken her şey Rus tarafınca yapılacaktır. Tazminat konusu da dahil olmak üzere tüm resmi hususlarda hukuki değerlendirme sunulacaktır.” ifadelerini kullandı.

KAZANIN AYRINTILARI

25 Aralık 2024’te Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’ndan kalkarak Grozni’ye gitmekte olan Embraer E190AR tipi yolcu uçağı, Kazakistan’ın Aktau Havalimanı yakınlarında düşmüştü. Uçakta bulunan 62 yolcu ve 5 mürettebattan 38 kişi, aralarında iki pilotun da bulunduğu şekilde hayatını kaybetmiş, 29 yolcu sağ kurtulmuştu.

RUS FÜZESİ UÇAĞI VURDU

Azerbaycanlı yetkililer, ön soruşturma sonuçlarına göre uçağın bir Rus füzesi tarafından vurulduğunu açıklamıştı. Pilotların acil iniş talebine rağmen uçağın Rus havaalanlarına iniş izni verilmediği de iddia edilmişti.

PUTİN DAHA ÖNCE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, kazanın ardından Aliyev’le yaptığı telefon görüşmesinde olayı “trajik bir hadise” olarak nitelemiş ve Azerbaycan halkından özür dilemişti. Duşanbe’deki son görüşmede ise tazminat ve resmi süreçlere ilişkin net bir adım atılacağını duyurdu.