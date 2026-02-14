Putin’den İran’a destek mesajı: Egemenliğini ve güvenliğini destekliyoruz

- Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'ın İslam Devrimi'nin 47. yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebrik mesajı gönderdi.
- Mesajında, Moskova'nın İran'ın egemenliğini ve güvenliğini desteklediği vurgulandı.
- Putin, Rusya ve İran arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi temennisinde bulundu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İran Cumhurbaşkanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a devrimin 47. yıl dönümü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi.
Mesajında, İran ve Rusya arasındaki ilişkilerin dostane ve komşuluk ilişkilerine dayalı olduğunu vurgulayan Putin, "Rusya, İran'ın egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma ve mevcut zorlu uluslararası durumda ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.
STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU
Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Tahran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın sürekli olarak güçlendirileceğine dair temennisini belirterek, İran Cumhurbaşkanı'na sağlık ve başarılar, tüm İranlılara ise mutluluk ve refah diledi.