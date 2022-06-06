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    Putin'den ölen askerlerin ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafızların ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladı.
    • 06.06.2022 - 19:46
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 19:47
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    Putin'den ölen askerlerin ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım

    Rusya, Suriye ve Ukrayna gibi savaş bölgelerinde ölen askerlerin ailelerine para yardımı yapacak.

    81 bin 500 dolar maddi yardım

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, savaş bölgelerinde ölen ulusal muhafızların ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım sağlanmasını öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

    İHA'da yer alan habere göre yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu Ulusal Muhafız Birlikleri’nde Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti’nde, Suriye’de ve Ukrayna’da ölen özel polis ve askerlerinin ölümü ve yaralanmaları durumunda 1 kereye mahsus olarak bu kişilerin ailelerine 5 milyon ruble tutarında eşit paylaştırılmak üzere yardım sağlanır" denildi.

    340 bin personel bulunuyor

    Putin’in imzaladığı kararname ile 2016 yılında kurulan Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), 340 bin personeli bünyesinde barındırıyor. Rusya Silahlı Kuvvetleri’nden ayrı olarak faaliyet yürüten birlik Rusya sınırlarının yanı sıra Suriye’de ve Ukrayna’da faaliyetlerini sürdürüyor.

    Putin den ölen askerlerin ailelerine 81 bin 500 dolar maddi yardım #1


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