Putin'den Ukrayna açıklaması

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna konusunda Batı'nın iki ana güvenlik taleplerini karşılamadığını söyledi.

Rusya'nın, Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetlerini artırması ve başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını artırmasıyla bölgede gerginlik artıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı görüşmesinde ABD, Rusya'dan askerlerini Ukrayna sınırından çekmesini istemişti.

Macaristan Başbakanı Orban ile Kremlin'de yaptıkları görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"RUSYA'NIN TEMEL KAYGILARININ GÖZ ARDI EDİLDİĞİ AÇIK"

ABD’nin güvenlik garantilerine yanıtında Rusya’nın ana endişelerinin göz ardı edildiğinin görüldüğünü belirten Putin, "Rusya açısından üç kilit unsuru göremiyoruz. NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz.

"KOLAY OLMAYACAK AMA BİR KARAR ALACAĞIZ"

Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." dedi.