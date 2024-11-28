Putin'den Ukrayna'ya nükleer silah uyarısı

AA & Ensonhaber

2 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nükleer tehdidi..

ABD'nin Ukrayna'ya Rus topraklarında kullanılmak üzere uzun menzilli füze onayı vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin güncellenmiş nükleer doktrini onayladı..

Buna göre, balistik füze, insansız hava aracı veya diğer hava araçlarıyla Rusya'ya yapılan saldırılara nükleer silahlarla yanıt verilecek..

Rusya'nın aldığı bu karar, dünya başkentlerinde de endişeye neden olurken Putin'den yeni bir açıklama geldi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlediği bir basın toplantısında konuşan Putin, Ukrayna'yı bir kez daha uyardı.

"UKRAYNA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLURSA, TÜM SİLAHLARIMIZI KULLANIRIZ"

Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olması halinde Rusya'nın tüm silahlarını kullanacağını belirten Putin, şunları söyledi:

Şu anda savaş halinde olduğumuz ülke nükleer bir güç haline gelirse ne yaparız? Bu durumda, bunu vurgulamak istiyorum, Rusya'nın elindeki tüm kitle imha araçlarını kesinlikle kullanacağız. Her şeyi. Buna izin vermeyeceğiz. Onların her hareketini izliyor olacağız.

"RUSYA UYGUN ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEK"

Ukrayna’ya nükleer silah temin edenlerin nükleer silahların yayılmasına yönelik anlaşmaya ihlal edeceği anlamanı geleceğini belirten Putin, “Eğer resmi olarak birileri bir şeyler transfer ederse, bu, verdikleri tüm nükleer silahların yayılmasını önleme taahhütlerinin ihlali anlamına gelecektir” dedi.

Ukrayna'nın nükleer silah üretmesinin pratikte imkansız olduğunu aktaran Putin, Ukrayna’nın bir tür “kirli bomba”, yani kirliliği yaymak için radyoaktif madde ile bağlanmış konvansiyonel bir bomba yapabileceğini aktararak, bu durumda Rusya'nın uygun şekilde karşılık vereceğini açıkladı.

BIDEN'IN UKRAYNA'YA NÜKLEER SİLAH VEREBİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD basını geçtiğimiz hafta adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden ayrılmadan önce Ukrayna'ya nükleer silah verebileceğini öne sürmüştü.

Ukrayna 1991'de dağılan Sovyetler Birliği'nden nükleer silahları devralmış ancak 1994'te imzalanan Budapeşte Memorandumu uyarınca Rusya, ABD ve İngiltere'den güvenlik garantisi karşılığında silahlardan vazgeçmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, defalarca bu kararın ülkesini güvenlikten yoksun bıraktığından şikayet etmiş ve Ukrayna’nın NATO'ya kabul edilmesi için bir neden olarak göstermişti.