Putin’in aldatılan kızının düğün fotoğrafları yayınlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova’nın, 2013 yılındaki düğün fotoğrafları basına sızdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Lyudmila Putina’nın küçük kızı Katerina Tikhonova, 2013 yılında Rusya’nın en zengin 75’inci insanı olan ve yaklaşık 1.4 milyar dolarlık varlığı bulunan Kirill Shamalov’la evlendi.

İkilinin Rusya'daki Igora kayak merkezinde üç gün süren düğününden bazı fotoğraflar, ilk kez basına sızdı.

BOŞANMA SEBEBİ İHANET

Katerina Tikhonova ve eşi Kirill Shamarov, 2018'de boşandı ve basında boşanma sebebi olarak Shamarov'un manken Zhanna Volkova ile yaşadığı yasak ilişki gösterildi.

Shamarov, boşandıktan kısa süre sonra manken sevgilisiyle evlendi.