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    Putin’in büyük kızı Mariya Putina, kocasından boşanıyor

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük kızı Dr. Mariya Putina, Hollandalı iş adamı eşi Jorrit Faassen'den ayrılma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 17:02
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 17:16
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    Putin’in büyük kızı Mariya Putina, kocasından boşanıyor

    Rusya-Ukrayna savaşı, insanlık krizinin yanı sıra tarafların özel yaşamını da derinden sarstı.

    İngiliz medyasında yer alan habere göre; Putin'in en büyük kızı Dr. Mariya Putina'nın (36), Hollandalı iş adamı Jorrit Faassen’den ayrılma kararı aldığı belirtildi.

    “ZENGİNLERİ VE ŞEYHLERİ BÖLGEYE ÇEKME PLANI VARDI”

    Rusya’dan kaçan Rus gazeteci Sergey Kanev'in aktardığına göre; “Putin, büyük kızına kötülük yaptı çünkü Ukrayna ile savaşa girmesi Batı yaptırımlarını tetikledi. Kızının mega projesi sayesinde Avrupa’dan ve Körfez ülkelerinden zenginleri ve şeyhleri bölgeye çekme planı vardı. Fakat şu an savaş dolayısıyla kimse gelmeyecek.” dedi.

    Putin’in büyük kızı Mariya Putina, kocasından boşanıyor #1

    SAVAŞ, PLANLARINI SUYA DÜŞÜRDÜ

    St. Petersburg’da ülke dışından gelecek varlıklı hastalar için bir tıp merkezi açma planı olan Mariya'nın hayali suya düştü.

    Boşanma aşamasında olan Mariya’yı ikinci kez hayal kırıklığına uğratan konulardan biri de savaş oldu.

    Mariya’nın özellikle Orta Doğu’dan zenginleri çekmek istediği, Ukrayna ile çıkan savaşın ona engel olduğu öğrenildi.

    Putin’in büyük kızı Mariya Putina, kocasından boşanıyor #2

    RUSYA SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE DE ÇALIŞIYOR

    Mariya'nın, Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Endokrinoloji Tıp Araştırma Merkezi’nde görev aldığı da aktarıldı.

    Putin’in büyük kızı Mariya Putina, kocasından boşanıyor #3


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