Putin'in gizemli yürüyüşü çözüldü: Sağ kolunu oynatmıyor çünkü...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sürekli sağ kolunu hareket ettirmeden yürümesi dikkat çekti.

Kamuoyunun dikkatini çeken Putin'in yürüyüşüyle ilgili ilginç iddialar da ortaya atılmaya başlandı.

Putin'in asimetrik yürüyüş tarzının ardındaki sır ise çözüldü.

İŞTE SEBEBİ

Yıllarca istihbarat subayı olan Putin'in sağ kolunu sabit tutarak yürümesi de eski mesleğine dayandırıldı.

Uzmanlar tarafından ‘Silahşör yürüyüşü' olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Putin'in yürüyüşünün de KGB günlerinden kalma eski bir alışkanlık olduğu iddia ediliyor.

Söz konusu duruş, ajanların olası herhangi bir tehdit anında silahlarına saniyeler içerisinde ulaşmalarını sağlamak maksadıyla sağ eli kılıfa ya da vücuda yakın tutma prensibine dayanıyor.