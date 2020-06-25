Putin'in kızları ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in çocuklarının fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Sergei Pugachev'in paylaştığı fotoğraflarda Putin'in iki kızı görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarının fotoğrafları, ülkenin gündemine bomba gibi düştü.

Putin’in 1983-2014 yılları arasında evli olduğu Lyudmila’yla olan çocukları Maria ve Katerina’nın yer aldığı kareleri, Rus lidere yakın isimlerden milyarder Sergei Pugachev paylaştı.

ÜLKEYİ TERK EDERKEN, FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve Rusya’ya karşı açtığı 14.4 milyar dolarlık (98 milyar TL) davayı kaybeden Pugachev, fotoğrafları kendi internet sitesinden servis etti.

2000'Lİ YILLARA AİT OLABİLİR

Maria ve Katerina, Pugachev’in çocuklarıyla beraber Moskova yakınlarındaki bir evde görülüyor. Çocuklar Rus müzik grubu Strelki de poz verirken, fotoğrafların 2000’li yılların başlarına ait olduğu düşünülüyor.

MARİA ŞİMDİ 35 YAŞINDA

Vorontsova soyadını kullanan 35 yaşındaki Maria, tıbbi araştırma alanında kariyerini sürdürüyor. Maria’nın Hollandalı bir iş adamıyla evlendiği ve çocuk sahibi olduğu biliniyor.

KATERİNA 2018 YILINDA BOŞANDI

33 yaşındaki Katerina ise Tikhonova soyadıyla biliniyor. Rusya merkezli bir yapay zeka girişiminin başında olan Katerina, ülkenin en genç milyarderi Kirill Shamalov’la evliydi. Çift 2018’de boşandı.