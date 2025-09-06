Putin'in 'Moskova'ya gel' teklifine Zelensky'den yanıt: Görüşmek istiyorsa Kiev'e gelebilir

Rusya-Ukrayna arasında barış süreci devam ediyor.

Bir sonraki aşama olarak iki ülke liderinin yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmesi için çabalanırken tarafların taviz vermemesi işleri zorlaştırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin kısa süre içerisinde bir araya gelebileceklerini öne sürdü.

"ZELENSKY MOSKOVA'YA GELEBİLİR"

Vladimir Putin, Çin'de yaptığı açıklamada "Zelensky görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelsin." ifadelerini kullanmıştı.

Putin ayrıca Kiev'de müzakereler için siyasi iradenin olmadığını söyleyerek, "Rusya ve Ukrayna ile en üst düzeyde görüşmek için en iyi yer Moskova" şeklinde konuşmuştu.

ZELENSKY'DEN PUTİN'İN SÖZLERİNE YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin'in Moskova'ya müzakereler için gelme davetini reddetti.

Zelensky, "Ülkem bombardıman altındayken Moskova'ya gidemem" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEK İSTİYORSA KİEV'E GELEBİLİR"

Putin'in Moskova önerisine karşı bir öneride bulunan Zelensky şunları kaydetti: