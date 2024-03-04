Putin'in 'Napolyon' hatırlatması sonrası çark etti! Fransa Ukrayna'ya asker göndermeyecek

İHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 2 yıl geride kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'daki Rus azınlığı korumak gerekçesiyle başlattığı operasyonda Ukrayna ordusuna Batılı ülkelerin askeri yardımları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı açıklama Rusya'yı kızdırmıştı.

'Napolyon' hatırlatması

Ukrayna'ya asker gönderilmesi gerektiğini savunan Macron'u, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefikleri, Ukrayna'ya göndereceği herhangi bir askerin Napolyon'un ordusu ile aynı sonla karşılaşacağı konusunda uyarmıştı.

Uyarı sonucu Macron'dan yeni bir açıklama geldi.

"Fransa yakın gelecekte Ukrayna'ya asker göndermeyecek"

Çek basınına verdiği röportajda yeni açıklamalarda bulunan. Macron, Fransa'nın yakın gelecekte Ukrayna'ya askeri personel göndermeyi düşünmediğini belirterek şunları söyledi:

Bu, yakın gelecekte Ukrayna'ya Fransız birlikleri göndermeyi düşündüğümüz anlamına gelmiyor, ancak bir tartışma başlattığımız ve özellikle Ukrayna topraklarında Ukrayna'yı desteklemek için yapılabilecek her şeyi düşündüğümüz anlamına geliyor.