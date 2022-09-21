Rusya Devlet Başkanı Putin'in seferberlik ilan etmesinin ardından savaşa gitmek istemeyenler, ülkesini terk ediyor..

Ulusa sesleniş konuşmasında ülke halkına kritik mesajlar veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü koruma vurgusu yaparak, bu doğrultuda adımlar atacaklarını söyledi.

Açıklamasında Putin, "Kısmi seferberliği desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım." dedi.

Bu çağrının ardından çok sayıda Rus vatandaşı, ülkeyi terk etmek üzere işe koyuldu.

Savaşa katılmak istemeyenler ülkeyi terk ediyor

İlanın ardından Rus halkı içinde savaşa katılmak istemeyenlerin ülkeden ayrılma süreci başladı.

Bir anda hava yolu şirketlerine yönelen Ruslar yurt dışı biletlere saldırdı.

Bilet ücretleri kısa sürede fahiş fiyatlara çıkarken, bilet bulanlar son 24 saat içinde Moskova ve St. Petersburg havalimanlarından kalkan uçaklarla ülkeyi terk etti.

Son 24 saatlik uçuş trafiği

Uçuş trafiğinin hareketlendiği hava sahası, Flightradar24.com haritasında açık şekilde göründü.

Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan görüntülerde, Rusya'dan kalkan uçakların çoğunluğunun Avrupa ülkeleri ve Türkiye'ye geldiği görülüyor..

Putin'in seferberlik açıklaması sonrası Rusya'nın uçuş trafiği VİDEO