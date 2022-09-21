Putin'in seferberlik çağrısı, İngiliz kanalında yorumlandı

300 bin askerle ilgili kararı yorumlayan eski İngiliz komutan, "300 bin, büyük sayı gibi görünüyor ama Rusya 2 milyona kadar yedek askeri çağırabilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik çağrısı, İngiltere'de yankılandı.

Sky televizyonunun canlı yayınında, Rus ordusunun Ukrayna savaşında içinde bulunduğu durum ve 300 bin askerin orduya çağrılması üzerinde duruldu.

İngiliz komutan: Rus ordusu fena halde hırpalandı

Emekli Tümgeneral Sean Bell, harita önünde yaptığı analizde, Moskova'nın açıklanandan daha fazla asker toplayabileceğini vurguladı.

Bell, "Rus ordusu fena halde hırpalandı. Çok kötü durumdalar. Umutsuzca daha fazla insana ihtiyaç duyuyorlar." dedi.

Putin'in seferberlik çağrısı, Sky televizyonunda yorumlandı ViDEO

"Putin, güç gösterisi için fırsat olarak kullanıyor"

Bu yüzden kısmi seferberlik seçeneğine başvurulduğunu söyleyen Bell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmak üzere olmasının, Moskova'nın zamanlaması açısından "akıllıca" olduğunu anlattı.

Bell, "Putin, bunu her zaman askeri güç gösterisi için fırsat olarak kullanıyor." ifadesini kullandı.

300 bin asker kararını yorumladı

Rus ordusunun, Ukrayna saldırılarını yaklaşık 190 bin askerle gerçekleştirdiğini dile getiren Bell, "44 milyonluk bir ülkeyi işgal etmek için askeri açıdan yetersiz. Savunma Bakanı Şoygu, 300 bin asker açıklaması yaptı. Düzenli ordudan yaklaşık 20 bin fazla. Anlamsız bir sayı değil." diye konuştu.

Eski İngiliz asker, Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez seferber olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"2 milyona kadar yedek askeri çağırabilirler"

"300 bin, büyük sayı gibi görünüyor ama gerçekte Rusya son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyona kadar yedek askeri çağırabilir.

Daha ileri giderseniz, herhangi bir zamanda orduda görev yapan 25 milyon Rus'a ulaşırsınız."