Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki Luhansk ve Donetsk ayrılıkçı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlıklarını tanıdığını açıklaması sonrası Rusya yanlısı ayrılıkçılar sokaklara döküldü.

Ukrayna ile Rusya arasında ayrılıkçı Ruslar nedeniyle yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelindi.

Hemen hemen her gfün Batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği açıklamaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna konulu zirvede görüşeceğini açıkladı.

PUTİN, DONBAS'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI

Putin ayrıca bugün yaptığı açıklamada, başta ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırım tehditlerine aldırmadan, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Luhansk ve Donetsk bölgelerini tanıdığını belirtti.

AYRILIKÇI RUSLARIN SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Putin'in açıklamaları sonrası Donbas bölgesinde yaşayan ayrılıkçı Ruslar, sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Putin'in tanıma kararı sonrası Donbas'ta sevinç gösterileri - VİDEO