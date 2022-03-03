Putin’in yasak aşkından olan kızı tepkilerin odağında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000'lerin başında birliktelik yaşadığı Svetlana Krivonogikh'ten olduğu iddia edilen Elizaveta Luiza Krivonogikh, sosyal medyada hedef haline geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000'lerin başında birlikte olduğu Svetlana Krivonogikh'ten olan kızı Elizaveta Luiza Krivonogikh, tepkilerin hedefinde…

Putin’in ‘aşk çocuğu’ olarak tanınan Luiza, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından sosyal medyada adeta linç ediliyor.

“ŞEYTANIN KIZI”

Luiza'ya “şeytanın kızı” lakabı takıldı.

St Petersburg’da öğrenci olan 18 yaşındaki Luiza, şu anda büyük bir Rus bankasının yarı sahibi olan 45 yaşındaki multimilyoner Svetlana Krivonogikh’in kızı olarak biliniyor.

PUTİN’E BENZİYOR

Monako’da 3,1 milyon sterlinlik lüks bir mülkün sahibi olan Svetlana, kızının babasının Rusya Devlet Başkanı olduğuna dair yaygın söylentileri yorumsuz bırakıyor.

Ancak bazı insanlar Luiza’nın, Putin’e “benzer” göründüğüne inanıyor.

“PSİKOPATIN VE UYUŞTURUCU BAĞIMLISININ KIZI”

Luiza, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladığından beri tepki görürken, gelen mesajlar ise dikkat çekti.

Bir kullanıcı, Luiza’ya “Fare gibi sığınakta mı oturuyorsunuz?” yazarken, bir diğeri de “Katilin, savaş suçlusunun, psikopatın ve uyuşturucu bağımlısının kızı” dedi.

Yorumların geneli ise “Görünüşe göre cüzdanlar ve villalar onun için insan hayatından daha önemli” tarzında oldu.

DESTEK OLAN DA VAR

Kullanıcılardan biri “Rus ulusu bu diktatöre karşı ayaklanmalı. Onunla hiçbir şey yapmak istemezsin.” diye yazarken, bir başka kişi ise “Onu yargılama… Onun suçu değil.” notunu düşerek Luiza’ya destek oldu.

“Çılgın bir babası olduğu için hiçbir şey yapamaz”, “Putin sıradan insanlara aldırış etmez ama belki kızları onun için hala bir anlam ifade ediyordur.” diyerek genç kızın hesabı üzerinden Rus lidere seslenen de oldu.

PUTIN’İN YASAK AŞKI

Rus basınına göre Putin ile Krivonogikh’in ilişkileri 90’lı yılların sonunda başladı…

O dönem St. Petersburg'ta yaşayan Krivonogikh, üniversite eğitimi sırasında bir yandan da temizlik işinde çalışıyordu.

Lyudmila Putina ile evli olan Rusya lideri Putin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başında bulunuyordu.

'NASIL BİTTİ' BİLİNMİYOR

İkilinin ilişkisinin nasıl başlayıp bittiği bilinmiyor.

İddialara göre 2003 yılında dünyaya gelen Yelizaveta Vladimirovna Krivonogikh'ten sonra Putin ile Krivonogikh’in yolları ayrıldı.

GAYRİMENKUL ZENGİNİ OLDU

İlerleyen yıllarda bir milyonere dönüşen Krivonogikh, Soçi, St. Petersburg ve Moskova'daki gayrimenkulleri, Rossiya Bank'taki hisseleri ve 11 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekiyor.

Ancak Kremlin iddiaları reddederken, Putin konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.