Hindistan’da tren kazası: 10 ölü, 27 yaralı

İHA
Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde Vishakhapatnam-Palasa yolcu treni, Visakhapatnam-Ragada yolcu trenine arkadan çarptı.
Kazada, 4 vagon raydan çıkarken, sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı.
İnsan hatası nedeniyle kaza yaşandı
Yetkililer, ön soruşturma kapsamında kazanın insan hatası nedeniyle meydana geldiğini belirtti.
Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Kaza bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
292 kişi hayatını kaybetmişti
Dünyanın dördüncü büyük tren ağına sahip olan Hindistan’da, Orissa eyaletine bağlı Balasore'da 2 Haziran’da 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazada, 292 kişi hayatını kaybetmiş, 3 demiryolu çalışanı polis tarafından tutuklanmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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