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Hindistan’da tren kazası: 10 ölü, 27 yaralı

Hindistan’da tren kazası: 10 ölü, 27 yaralı Andhra Pradesh eyaletinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 25 kişi de yaralandı.