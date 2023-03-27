Ramazan gelenekleri sofraları şenlendiriyor! Sudan'da yol keserek iftara davet ediyorlar Ülkede yaygın olan 'sokak iftarları' geleneği kapsamında bölge halkı iftar saatinden önce yollara çıkıp arabaların önlerini keserek yolcuları kurdukları sofralara davet ederek zengin ile fakiri buluşturuyor.

AA & Ensonhaber

Bugün Ramazan'ın 5'inci günü...

Müslüman ülkelerde on bir ayın sultanı heyecanı yaşanıyor.

Bu ülkelerden biri de Sudan.

Ülkede geçmiş yıllardan bu yana Ramazan ayı coşkuyla karşılanıyor. Öyle ki bölgede yaşayan vatandaşlar, geleneklerini de bu ayda yaşatıyor.

Dikkat çeken bir gelenek ise 'sokak iftarları.'

Caddedeki araçların önünü kesiyorlar

Ramazan sofralarında misafir ağırlamaya düşkün olan Sudanlılar, misafirperverlik örneklerinden olan sokak iftarlarında, farklı kesimlerden insanları da bir araya getirerek kaynaşmalarına vesile oluyor.

İftara yaklaşık 30 dakika kala cadde ve sokak kenarlarında hazırlanan sofralara, o saatte yoldan geçenler davet ediliyor.

Kurulan sofralarda iftar yapmadan yoldan kimsenin geçmesine de izin verilmiyor.

Zengin ile fakir buluşturuluyor

Yöresel yemeklerin ikram edildiği sofraların çeşitliliği ve zenginliği halkın bütçesine göre değişiyor.

Böylelikle şehrin hemen her köşesinde, cadde üzerinde ve evlerin önlerindeki iftar sofraları, zengin ile fakiri buluşturmuş oluyor.

Ardından akşam namazı cemaatle kılınıyor, çay, kahve, soğuk içecek ikramı ve sohbetin ardından insanlar dağılıyor.