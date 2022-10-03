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    Ramazan Kadirov, çocuklarını cepheye göndermek istiyor

    Küçük yaştaki çocuklarıyla ilgili mesaj veren Kadirov, "Becerilerini özel askeri harekat alanında kullanmaya hazırlar" dedi. Kadirov, "Şaka yapmıyorum" diye ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:16
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    Ramazan Kadirov, çocuklarını cepheye göndermek istiyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna savaşı hakkında dikkat çeken ifadelere imza attı.

    45 yaşındaki Kadirov, reşit olmayan çocuklarını Ukrayna'ya karşı savaşta ileri sürmeyi düşünüyor.

    "Becerilerini kullanmaya hazırlar"

    Kadirov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 14, 15 ve 16 yaşlarındaki oğullarının "uzun zaman önce, çok genç yaşta" askeri eğitimlerine başladıklarını söyledi.

    Şimdi onlara bir askeri üste çeşitli silahların ve savaşın teorik ilkelerinin öğretileceğini anlatan Kadirov, "Becerilerini özel askeri harekat alanında kullanmaya hazırlar." dedi.

    Kadirov: Şaka yapmıyorum

    Putin, şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı saldırıları "özel askeri operasyon" şeklinde nitelendiriyor.

    "Şaka yapmıyorum!" diyen Çeçen lider, "Gerçek bir dövüşte ortaya çıkma vakti." ifadesini kullandı.

    Bild: Derhal cepheye gitmeliler

    Alman basınından Bild gazetesi, söz konusu açıklamaları aktardığı haberinde, "Kadirov'un çocukları derhal cepheye gitmeli!" dedi.

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