Ratko Mladic'in müebbet hapis cezası onandı

"Bosna kasabı" lakaplı Mladic'in müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmadı. Kurban yakınları, duruşmayı takip etti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, (ICTY) 2017'de, Ratko Mladic hakkında ömür boyu hapis cezası vermişti.

"Bosna kasabı" lakaplı Mladic'in yargılandığı davada, nihai karar açıklandı.

MÜEBBET HAPİS KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Mladic'in müebbet hapis cezasını onarken, temyiz başvurusu ise reddedildi.

Karar, hakimler Prisca Matimba Nyambe, Aminatta Lois Runeni N'gum, Seymour Panton, Elizabeth İbanda-Nahamya ve Mustapha El Baaj tarafından açıklandı.

11 MADDENİN 10'UNDAN SUÇLU BULUNDU

Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.

İddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutan, iddianamede yer alan Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde "soykırım suçu işlendiği" maddesinden hüküm giymedi.

8 BİNDEN FAZLA MASUM SİVİL KATLEDİLDİ

Kurban yakınları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Vijecnica Kütüphanesi'nde duruşmayı takip etti.

Srebrenitsa'da, dünyanın gözü önünde yaşanan katliamda 8 binden fazla masum Boşnak sivil öldürülmüştü.

DAVANIN GEÇMİŞİ

1996'da verilen yakalama kararından 16 yıl sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

"Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Mladic'in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin, Srebrenitsa'nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken; bu hedefin, savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladic'in ortak planı olduğu ifade edilmişti.

LAKABI "BOSNA KASABI"

Bosna'da 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan ve Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulan "Bosna kasabı" lakaplı Mladic, ICTY'de 6 yıl süren dava neticesinde "soykırım", "insanlığa karşı suç" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Mladic, ayrıca 1992-1995 yıllarında Sırp güçleri tarafından kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılar ve 1995'te BM gözlemcilerinin esir alınması olayından da suçlu bulunmuştu.