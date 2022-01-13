Denktaş için Lefkoşa'da anma töreni düzenlendi. KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı'nın verdiği mücadelelere vurgu yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

Denktaş, başkent Lefkoşa'daki anıt mezarı başında anıldı.

DENKTAŞ İÇİN ANMA TÖRENİ

Anma törenine; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan, Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ve ailesi, vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Denktaş ailesinin çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Rauf Denktaş, vefatının 10'uncu yılında anıldı ViDEO

"EOKA'YA KARŞI KAHRAMANCA MÜCADELE ETTİ"

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Tatar, burada yaptığı konuşmada, Denktaş'a bir kez daha rahmet diledi ve Denktaş'ın huzur içerisinde yatması temennisinde bulundu.

Tatar, ömrü mücadeleyle geçen Denktaş'ın, 1960 anlaşmaları öncesinde EOKA terör örgütüne karşı kahramanca mücadele ettiğini söyledi.

"MÜCAHİT VE CESUR YÜREKTİ"

Denktaş'ın 1960 anlaşmalarında Kıbrıs'taki iki halkın egemen olarak kayıtlara geçmesi ve Türkiye'nin garantör olarak yer almasında, hukukçu kimliğiyle büyük bir rolü olduğunu anımsatan Tatar, "Kendisi (Denktaş), bir mücahit ve bir cesur yürekti. Denktaş bir hukukçu ve avukattı. Hayatının büyük bir bölümünde ne kadar iyi bir müzakereci olduğu, hakkımızın, hukukumuzun ve bağımsızlığımızın kazanılmasında ne kadar önemli hizmetler yaptığını zaten hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Rauf Raif Denktaş dediğimizde ilk akla gelen bağımsızlıktır, egemenlik ve devlettir, bunları da bize bir vasiyet olarak bırakmıştır." dedi.

"TÜRKİYE'YE SIKI SIKIYA SARILMAYI İHMAL ETMEYİNİZ"

Tatar, Denktaş'ın ölüm döşeğinde "Bağımsızlık, özgürlük, hürriyet ve egemenlikten asla vazgeçmeyiniz, Türkiye ve ana vatanımıza sıkı sıkıya sarılmayı ihmal etmeyiniz." yönünde vasiyette bulunduğunu, kendilerinin de bu vasiyeti uyguladıklarını ifade etti.

"KIBRIS TÜRK HALKININ EGEMENLİĞİ İÇİN HAYKIRDI"

KKTC'nin 1983'te kurulmasıyla Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğunu, bu iki ayrı halkın egemen olduğunu ve Denktaş'ın egemenlik temelinde federasyon modelinde bir anlaşmanın olamayacağını o dönemlerde öngördüğünü kaydeden Tatar, Denktaş'ın tüm müzakerelerde Kıbrıs Türk halkının egemenliği için haykırdığını vurguladı.

"İKİ AYRI DEVLET VE EGEMENLİK"

Tatar, Denktaş'ın okulundan yetişmiş biri olarak kendisinin müzakere masasında Kıbrıs Türk halkını temsil ettiğini aktararak "iki ayrı devlet ve egemenlik" politikasını savunduklarını, bu temelde bir anlaşma ile Denktaş'ın vasiyetini yerine getirebileceklerini ve bu siyasetten geri adım atılmaması gerektiğini dile getirdi.

SERDAR DENKTAŞ'IN KONUŞMASI

Serdar Denktaş ise yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı vefatının 10. yılında özlemle andıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının çok zor bir yol yürüdüğünü anımsatan Denktaş, KKTC halkının her türlü zorluğu göğüsleyerek, özgürlük için mücadele ettiğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE'YE BURADAN SELAMLARIMIZI VERMEK İSTİYORUM"

Denktaş, "Rauf Denktaş ve yol arkadaşlarının huzurunda, o kutlu yolda, mücadelede, birlikte yürüdükleri Türk Mukavemet Teşkilatı'nın tüm mensuplarına, kan dökerek bu toprakları vatan yapan şehitlerimize, gazilerimize ve mücahitlerimize, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerine ve mensuplarına, o zor yolda hep yanımızda olan Türkiye'ye buradan selamlarımızı vermek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir lise öğrencisi tarafından günün anlam ve önemini belirten bir şiir okundu ve Denktaş için dua edildi.