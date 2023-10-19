Refah Sınır Kapısı açılıyor: Gazze'ye insani yardım ulaşacak İsrail makamlarından yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardım geçişine engel olunmayacağı bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden ise, "Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişi için anlaşmaya varıldı." dedi.

İHA İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana çatışmalar sürüyor. Çatışmaları bahane eden İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne adeta ölüm olup yağıyor. Gazze'de sivilleri de hedef alan İsrail en son yaptığı hastane katliamıyla herkesin tepkisini çekti. Bölgedeki Filistinlilerin en büyük ihtiyacı ise insani yardıma ulaşabilmek.. Gazze'ye insani yardım taşıyan 20 kamyonun geçişine izin verilecek ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretinin ardından İsrail makamlarından yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım geçişine engel olmayacağız" denildi. İsrail'e ziyaret düzenleyen Biden'ın, Refah Sınır Kapısı üzerinden insani yardım konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğü iddia edildi. ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Refah Sınır Kapısı’nın açılması ve Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun geçişine izin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. İsrail-Filistin çatışması Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci hayatını kaybetmişti. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)