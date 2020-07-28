- En Son Haber
- Dünya Haberleri
- Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı
Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı
Suriye'nin Resulayn ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı.
- İHA
- 28.07.2020 - 21:58
- Güncelleme : 28.07.2020 - 21:58
Suriye'nin Resulayn ilçesindeki bir hastane yakınında bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 3 sivilin yaralandığı bildirildi.
BOMBA YÜKLÜ MOTOSİKLETLE SALDIRI DÜZENLENDİ
Saldırının ardından bölgede yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ifade edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.
Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı VİDEO