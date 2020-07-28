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    Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı

    Suriye'nin Resulayn ilçesindeki hastane yakınında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 3 sivil yaralandı.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 21:58
    • Güncelleme : 28.07.2020 - 21:58
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    Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı

    Suriye'nin Resulayn ilçesindeki bir hastane yakınında bomba yüklü motosiklet patladı. Patlamada 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

    BOMBA YÜKLÜ MOTOSİKLETLE SALDIRI DÜZENLENDİ

    Saldırının ardından bölgede yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ifade edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.

    Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı VİDEO

    Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı #1

    Resulayn'da bomba yüklü motosiklet patladı: 3 yaralı #2

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