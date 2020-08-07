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- Resulayn'da düğüne bombalı saldırı: 20 yaralı
Resulayn'da düğüne bombalı saldırı: 20 yaralı
Suriye'nin Resulayn ilçesinde bir düğüne el yapımı patlayıcı atılması sonucu en az 20 sivil yaralandı.
- İHA
- 07.08.2020 - 06:15
Suriye’nin Resulayn ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı.
20 SİVİL YARALANDI
Atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi.
Yaralılardan çocuk ve kadınların bulunduğu aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.