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    Resulayn'da düğüne bombalı saldırı: 20 yaralı

    Suriye'nin Resulayn ilçesinde bir düğüne el yapımı patlayıcı atılması sonucu en az 20 sivil yaralandı.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 06:15
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    Resulayn'da düğüne bombalı saldırı: 20 yaralı

    Suriye’nin Resulayn ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir düğüne el yapımı patlayıcı atıldı.

    20 SİVİL YARALANDI

    Atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

    Yaralılardan çocuk ve kadınların bulunduğu aktarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

    Resulayn da düğüne bombalı saldırı: 20 yaralı #1

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