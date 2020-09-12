Resulayn'da iki ayrı terör saldırısı düzenlendi

Bombalı saldırılarda 21 sivil yaralanırken, iş yerlerinde hasar oluştu.

Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesi, terör saldırılarının hedefi oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan ilçe merkezinde Postane Müdürlüğü binası yakınlarında bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

21 SİVİL YARALANDI

Patlamada çoğu kadın ve çocuk 21 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, patlama sonucu iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Resulayn'da terör saldırısı ViDEO

İKİNCİ PATLAMA

İlk patlamanın hemen ardından, Resulayn kent merkezinin girişinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti.

Motosiklet patlamasında, ölü veya yaralının olmadığı bildirildi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

SMO'ya bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bölgede çok sayıda terör saldırısı önlenmişti.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Resulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.