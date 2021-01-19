- Haberler
- Dünya Haberleri
- Resulayn'daki terör saldırısıyla ilgili şüpheliler yakalandı
Resulayn'daki terör saldırısıyla ilgili şüpheliler yakalandı
İçişleri Bakanlığı, sivillere yönelik teröristlerce düzenlenen saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.
- AA
- 19.01.2021 - 11:26
- Güncelleme : 19.01.2021 - 11:49
Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında 2 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki saldırı, bomba yüklü araç infilak ettirilerek düzenlendi.
9 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, saldırının failleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Resulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." denildi.
Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
Resulayn'daki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı ViDEO