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    Resulayn'daki terör saldırısıyla ilgili şüpheliler yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, sivillere yönelik teröristlerce düzenlenen saldırının faillerinin yakalandığını açıkladı.
    • AA
    • 19.01.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 11:49
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    Resulayn'daki terör saldırısıyla ilgili şüpheliler yakalandı

    Suriye'nin kuzeyindeki Resulayn ilçesinde bulunan sebze pazarında 2 Ocak'ta düzenlenen terör saldırısında 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 4 sivil yaralandı.

    Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki saldırı, bomba yüklü araç infilak ettirilerek düzenlendi.

    9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    İçişleri Bakanlığı, saldırının failleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Resulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı." denildi.

    Resulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

    Resulayn'daki bombalı saldırıda 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı ViDEO

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