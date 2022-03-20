Reuters: ABD, Türkiye’ye S-400’leri Ukrayna’ya transfer etmeyi teklif etti

ABD'li yetkililerden Türkiye'ye dikkat çekici bir öneri geldi. Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesi teklif edildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı bombalamasıyla sivil can kayıpları artmaya devam ediyor.

Böyle bir tablo karşısında Kiev yönetimi, hava sahasının kapatılmasının yanı sıra ABD'den hava savunma sistemlerinin tedarikini talep ediyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuyla ilgili üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye'ye 'Rus güçlerine karşı mücadeleye destek olması için' S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyi teklif etti.

ABD'Lİ BAKAN YARDIMCISININ ZİYARETİNDE GÜNDEME GELDİ

Habere göre son bir ayda yapılan temaslarda gayrıresmi olarak sunulan teklif, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da gündeme geldi.

Reuters'ın 'analistlerin Türkiye tarafından geri çevrileceğinden emin olduğu teklif' olarak tanımladığı söz konusu olasılığın, Sherman ve Türk yetkililer arasında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan görüşmelerin bir parçası olduğu belirtildi.

"SORUNU ÇÖZMEK İÇİN YENİ BİR YOL BULABİLECEĞİMİZ BİR AN"

Konuya dair Türk makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.

Sherman, Türkiye ziyareti sırasında Habertürk televizyonuna 5 Mart'ta verdiği bir demeçte, "Herkesin S-400 konusunun uzun süredir devam eden bir sorun olduğunu bildiğini düşünüyorum ve belki de bu, sorunu çözmek için yeni bir yol bulabileceğimiz bir an" ifadelerini kullanmıştı.

"S-400 TAKASI O KADAR DA KOLAY OLMAZ"

Reuters'a konuşan Philadelphia merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün araştırma direktörü Aaron Stein, "Türkiye şimdiye dek bıçak sırtında başarıyla yürümeyi başardı. Ancak S-400'lerin gönderilmesi kesinlikle ciddi bir Rus öfkesine yol açacaktır. Ayrıca Erdoğan için S-400, Türk egemenliğinin bir sembolü haline geldi, bu yüzden S-400'leri takas etmek artık o kadar kolay olmaz” değerlendirmesinde bulundu.