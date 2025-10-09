Reuters açıkladı: Türkiye, Gazze’deki ortak görev gücüne katılıyor

Türkiye, Gazze'de savaşın sonlandırılmasında aracı olarak yer alan ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

İki yıl süren Gazze savaşında bölgede umutları yeşerten gelişme, geçtiğimiz saatlerde kayda geçti.

İsrail ve Hamas arasında sonunda ateşkese varıldı...

GAZZE'DE ATEŞKES PLANININ İLK AŞAMASI ONAYLANDI

ABD Başkanı Donald Trump'tan yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığı duyuruldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hamas ve İsrail heyetleri arasında Gazze'de ateşkes planı müzakereleri başladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da, müzakerelerdeki yerini aldı.

TÜRKİYE, GÖREV GÜCÜNE KATILACAK

Yaşanan gelişmeler sonrası üst düzeydeki bir Türk yetkiliden, çok konuşulacak açıklamalar geldi...

Savaşın bitmesinde aktif rol alan Türkiye'nin, garantör ülkelerden birisi oluşunun ardından önemli bir görev daha üstleneceği duyuruldu.

Türk yetkili, Gazze'de hayatını kaybeden rehinelerin naaşlarının yerlerinin tespit edilmesine yönelik ABD, Katar, Mısır ve İsrail ile birlikte kurulan ortak görev gücüne Türkiye'nin de dahil olacağını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN GAZZE'DEKİ ROLÜ

Gazze savaşının sonlandırılmasında önemli rol alan Türkiye'ye ABD Başkanı Donald Trump'tan övgü dolu açıklamalar yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada da arabuluculara teşekkür etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: