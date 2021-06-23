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    Reuters'ın, Türkiye hakkında fotoğraflarla algı çalışması

    Reuters'ın, Türkiye hakkında fotoğraflarla algı çalışması

    İngiliz medya kuruluşu, Fransa ve Türkiye haberlerinde başvurduğu görüntülerle amacını ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 12:37
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    İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, bir kez daha Türkiye hakkında algı oluşturmaya çalıştı.

    Fransa'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gevşetildiğini aktaran Reuters, turistlerin Paris'e döndüğünü belirtirken, başkent genelinden görüntülere yer verdi.

    FRANSA VE TÜRKİYE'NİN TAKDİM EDİLME ŞEKLİ

    Tur botundaki Amerikalı Oscar Galeas ve Stephany Novoa çiftinin, pandemi nedeniyle yarıda kalan balayılarını Paris'te tamamladığı belirtildi.

    Ancak Türkiye ile ilgili hazırlanan haberde kullanılan görsel, algı operasyonunu gözler önüne serdi.

    Reuters ın, Türkiye hakkında fotoğraflarla algı çalışması #1

    TÜRKİYE HAKKINDA ALGI OPERASYONU

    "Türkiye, temmuz ayından itibaren koronavirüs kısıtlamalarını daha da hafifletecek" başlıklı haberde kullanılan fotoğraf dikkati çekti.

    Dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu görülen fotoğraf ile "Türkiye'de hayat durdu" algısı oluşturulmaya çalışıldı.

    Fransa ve Türkiye'nin okurlara aktarılma şeklindeki bariz farklılık, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu.

    Reuters ın, Türkiye hakkında fotoğraflarla algı çalışması #2

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