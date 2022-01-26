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    Rihanna'dan iklim vakfına 15 milyon dolar bağış

    İklim Adaleti İttifakı ve Kara Hayatlar Hareketi vakfına 15 milyon dolar bağışlayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın, toplamda 18 iklim adalet örgütüne bağış sözü verdiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 17:44
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    Rihanna'dan iklim vakfına 15 milyon dolar bağış

    Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Clara Lionel Vakfı aracılığıyla İklim Adaleti İttifakı ve Kara Hayatlar Hareketi Vakfı'na 15 milyon dolar (202 milyon 700 bin Türk Lirası) bağışladı.

    Rihanna’nın, 18 iklim adalet örgütüne bağış sözü verdiği açıklandı.

    “EN AĞIR DARBEYLE KARŞI KARŞIYA”

    “Sıklığı ve yoğunluğu giderek artan iklim felaketleri, tüm toplulukları eşit şekilde etkilemiyor, renk toplulukları ve ada ulusları iklim değişikliğinin en ağır darbesiyle karşı karşıya.” diyen Rihanna, şöyle devam etti:

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    “DESTEK İÇİN BİZE KATILMAYA DAVET EDİYORUZ”

    “Bu hibeler, kadınlara, gençlere, siyahlara, yerlilere, renkli insanlara ve LGBT  topluluklarına odaklanan ve onlar tarafından yönetilen kuruluşları desteklemektedir. Başkalarını bu grupları ve iklim adaleti hareketinin ön saflarında yer alan diğerlerini yükseltmek, finanse etmek ve desteklemek için bize katılmaya davet ediyoruz.”

    Rihanna dan iklim vakfına 15 milyon dolar bağış #1

    Rihanna dan iklim vakfına 15 milyon dolar bağış #2

    Rihanna dan iklim vakfına 15 milyon dolar bağış #3


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