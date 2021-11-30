Rihanna'nın memleketi: Barbados nerede, hangi kıtada? Elizabeth devri bitti!

Rihanna'nın memleketi: Barbados nerede, hangi kıtada? Elizabeth devri bitti!

Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hükümdarlığına son vererek cumhuriyet yönetimine resmen geçiş yaptı. Peki Barbados nerede, hangi kıtada? İşte detaylar...

Rihanna nereli sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkan Barbados, 400 yıl sonra devrim niteliğinde bir karara imza attı.

Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hükümdarlığına son vererek cumhuriyet yönetimine resmen geçiş yaptı. Barbados doğumlu Rihanna, ulusal kahraman ilan edildi.

Barbados'ta, cumhuriyetin resmen ilan edilmesiyle 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliği son buldu.

Ülkede bağımsızlık günü olarak kutlanan 30 Kasım'da, başkent Bridgetown'daki törende yemin eden 72 yaşındaki Sandra Mason, Barbados'un ilk kadın devlet başkanı seçildi.

BARBADOS NEREDE?

Barbados, Atlas Okyanusu'nun güneyinde, Karayipler'de Küçük Antiller'in bir parçası konumunda olan ve coğrafi açıdan Orta Amerika'ya dâhil edilen bir ülke konumundadır.

BARBADOS HAKKINDA

Adaya Barbados ismi adayı gözlemleyen Portekiz denizci Pedro a Campos tarafından verilmiştir. Burada Barbados ismi Portekizce os barbudos ya da İspanyolca eşanlamlısı los barbudos kelimesinden gelmektedir.

Her iki anlamda da "şu sakallılar" anlamına gelen ifadenin adaya özgü incir ağaçlarından mı kaynaklandığı yoksa adada o dönem yaşayan yerlilerden mi kaynaklandığı bilinmemektedir.

Küçük coğrafi hacmine rağmen, Barbados sürekli olarak (kalıcı bir şekilde) İnsan Gelişme İndeksi'ndeki (Human Development Index) sıralamada üstteki 30 ülke içerisindedir. Hali hazırdaki sıralamada Amerika kıtasında (Kuzey ve Güney) üçüncüdür. Ada, aynı zamanda turistler için yoğun uğrak noktasıdır.

Barbados'ta GSYİH (Gayri Safi Yurt içi Hasıla) kişi başına düşen para açısından dünyanın 51. en zengin ülkesidir. İyi gelişmiş bir karma ekonomisi ve yüksek standartlı bir yaşam vardır.