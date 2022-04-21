Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky gözaltına alındı

Rihanna ile birlikte özel uçakla Barbados’tan ABD’ye giden ünlü rapçi ASAP Rocky, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı suçundan gözaltına alındı. Rapçi, kefaletle serbest kaldı.

Asıl adı Rakim Mayers olan ASAP Rocky, Kasım 2021'deki bir silahlı saldırının şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Los Angeles polis departmanından yapılan açıklamada, Mayers'in kız arkadaşı şarkıcı Rihanna ile tatilden dönerken Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığı bildirildi.

Polis yetkilileri, gözaltının “iki tanıdık arasında çıkan ve silahlı saldırıyla sonuçlanan bir tartışma” ile bağlantılı olarak yapıldığını söyledi.

550 bin dolarlık kefalet

Mayers, gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra 550 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Mayers'in avukatı Alan Jackson, ünlü şarkıcının gözaltına alındığını doğruladı ancak konu hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

17 Ağustos'ta mahkemeye çıkacak

Saldırının mağduru; polise, iki kişiyle yürüyen Mayers'in sokakta tabancayla kendisine yaklaştığını, 3-4 el ateş ettiğini ve kurşunlardan birinin sol elini sıyırdığını söyledi.

Mayers 17 Ağustos'ta mahkemeye çıkacak.

Göçmen genci dövmüştü

30 Haziran 2019’da Stockholm'de yanlarına yaklaşan “göçmen kökenli genci darbetmeleri” nedeniyle haklarında açılan davada suçlu bulunan ASAP Rocky ve iki korumasına para cezası verilmişti.

Olay sonrası 3 Temmuz'da tutuklanan ve 2 Ağustos'a kadar nezarette kalan şarkıcı ve korumaları, tutuksuz yargılanmalarına karar verilmesinin ardından ABD'ye dönmüştü.

Trump'tan destek

Mayers, Stockholm'ün şehir merkezinde yanına yaklaşan göçmen kökenli genci boynundan tutarak yere çarpmış, daha sonra korumalarıyla tekmelemişti.

Görüntülerin internete düşmesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan ünlü sanatçıya en büyük destek eski ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti.

Eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'i arayan Trump, Rocky'ye şahsen kefil olduğunu söylemişti.

Aldatma dedikoduları çıktı

33 yaşındaki şarkıcının, dünyanın en zengin kadınlarından olan milyarder müzisyen Rihanna ile ilişkisi var.

Mayers, geçen Mayıs ayında verdiği bir röportajında Rihanna'dan “hayatının aşkı” olarak bahsetmişti.

Çift, Ocak ayında bir bebekleri olacağını duyurmuştu.

Rihanna bebeğinin doğacağı günü heyecanla beklerken, sevgilisi ASAP Rocky’nin kendisini aldattığı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

Gözde çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık ve aldatma söylentilerini yalanlamıştı.