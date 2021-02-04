Rihanna’ya Hindistan hükümetinden tepki

Hint çiftçilerin sesi olan ve 101 milyon takipçisi olan Twitter’da destek mesajları atan Rihanna için Bollywood oyuncusu Kangana Ranaut, “terörist” ifadesini kullandı.

Hindistan’da parlamentodan yeni geçen tarım sektörüyle ilgili yasayı beğenmeyen çiftçiler, günlerdir protesto eylemleri yapıyor.

ABD’de yaşayan Barbadoslu şarkıcı Rihanna (32) da eylem yapan Hint çiftçileri Twitter üzerinden destekliyor.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi civarında, binlerce çiftçinin protesto amacıyla kamp yaptığı üç bölgede, önceki gün mobil internet hizmetleri askıya alındı. Rihanna, bu haberi de çiftçileri desteklemek adına Twitter hesabında paylaşarak “Neden bundan bahsetmiyoruz?” diye yazdı.

Rihanna’nın 101 milyon takipçisiyle bu haberi paylaşmasının ardından söz konusu eyleme aralarında ünlülerin de bulunduğu binlerce kişiden destek geldi.

“BUNLAR HİNDİSTAN’I BÖLMEYE ÇALIŞAN TERÖRİSTLER”

Bu uluslararası desteğin ardından Hindistan hükümeti, Rihanna’ya sert tepki gösterdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, şarkıcının sosyal medya paylaşımlarının sorumsuz ve kışkırtıcı olduğunu belirtirken, tarım yasasının parlamentoda tartışıldıktan sonra onaylandığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Özellikle ünlüler ve başkaları tarafından başvurulduğunda sansasyonel sosyal medya etiketlerinin ve yorumlarının cazibesi ne doğru ne de güvenilirdir.” ifadesine yer verildi.

Başbakan Narendra Modi’nin Hindistan Halk Partisi’nin (BJP) destekçisi olan Bollywood oyuncusu Kangana Ranaut ise Rihanna’ya tepki olarak sosyal medyada “Kimse bundan bahsetmiyor çünkü çiftçi değiller, bunlar Hindistan’ı bölmeye çalışan teröristler.” paylaşımında bulundu.

İNTERNETİ KESTİLER

Hindistan’da binlerce çiftçi, büyük ölçüde barışçıl geçen eylem dalgasında iki aydan fazla süredir Yeni Delhi eteklerinde kamp kurmuş durumda.

26 Ocak'ta çiftçilerin traktör mitinginde yaşanan kargaşa sonrası protestocularla polis arasında çıkan çatışmalarda bir eylemci hayatını kaybetmiş, 300'ün üzerinde güvenlik personeli de yaralanmıştı.

Yetkililer, protesto alanlarında internetin kapatılması süresini uzatınca gerilim daha da tırmanmıştı.