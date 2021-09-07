Rikers Adası Cezaevi gardiyansız kalınca mahkumlar devreye girdi

Dünyanın en zorlu hapishaneleri arasında yer alan ABD'nin New York eyaletindeki Rikers Adası Cezaevi'nde gardiyan yokluğu nedeniyle mahkumlar güvenliği sağlamaya başladı.

Amerika'nın New York eyaletinde bulunan Rikers Adası Cezaevi, dünyanın en acımasız hapishanelerinden biriyken bir anda gardiyansız kaldı. Cezaevindeki yaşanan personel sıkıntısı yüzünden bazı işleri mahkumlar yapmak zorunda kaldı.

New York Daily News'te yer alan habere göre, hapishanedeki iki bölümde 31 Ağustos saat 06.00'dan 1 Eylül öğle saatlerine kadar hiçbir gardiyanın olmadığı öğrenildi.

GARDİYANLARIN İŞİNİ MAHKUMLAR GÖRÜYOR

Hapishanede mahkemeye gidecek mahkumları bile başka mahkumlar getirip görütmeye başladı, video konferaslarını da mahkumlar kendileri ayarlamaya başladı. Mahkumlardan biri konuya ilişkin şunları söyledi:

''Hapishaneyi gerçekten kendi başımıza idare ediyoruz. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Telefonlara da ben cevap veriyorum.''





YETKİLİLER: "PERSONEL EKSİĞİMİZ VAR"

New York Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri ise yaklaşık 80 mahkumun olduğu iki bölüme dair yorum yapmaktan kaçındı fakat personel eksikliğini doğruladı.

GARDİYANLAR, MAHKUMLARDAN ÇEKİNİYOR

Öte yandan yetkililer temmuz ayında 8 bin 500 gardiyandan 3 bin 500'ünün ya hasta olduğunu ya da tutuklularla çalışmasına engel mazeretleri olduğunu bildirmişti. Temmuz ayında 2 bin 300 gardiyan farklı zamanlarda işe gelmedi.

CEZAEVİ GÜVENLİĞİ DİBE VURDU

New York Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir kaynak, gardiyan yokluğunun diğer gardiyanların saldırıya uğramasına veya mahkumların koşullarının kötüleşmesine neden olduğunu belirtti.