Rishi Sunak: En savunmasız olanları koruyacağım

Başbakan Sunak, yeni dönemde ekonomide izleyeceği yol haritasından bahsetti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dün resmen yeni görevini devraldı.

Sunak, göreve başlamasının ardından parlamentoda "Başbakan'a Sorular" oturumuna katıldı.

Ekonomide istikrar ve güvenin yeniden tesis edilmesinin önemini vurgulayan Sunak, bunun için "zor kararlar" alacakları uyarısında bulundu.

Sunak'tan ekonomi mesajı

Sunak, hükümetin ekonomik açıdan savunmasız gruptaki insanlara desteğini sürdüreceği sözünü de verdi.

İngiltere lideri, "Her zaman en savunmasız olanları koruyacağım. Bunu koronavirüs salgını döneminde de yaptık ve yine yapacağız. Bu hükümet, ekonomik güveni ve istikrarı yeniden tesis edecek ve bunu adil ve merhametli bir şekilde yapacağız." dedi.

Braverman'ın yeniden İçişleri Bakanı olarak atanmasına tepki

Oturumda söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer da konuşmasının başında, Sunak'ı ilk Asya kökenli İngiliz Başbakan olması dolayısıyla tebrik etti.

Starmer, ülkenin yeni liderini, 19 Ekim'de kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrılan İçişleri Bakanı Suella Braverman'a yeni kabinesinde yer vermesi dolayısıyla eleştirdi.

Muhafazakar Parti'ye 'önce parti, sonra ülke' suçlaması

Muhalefet lideri, Braverman'ı yeniden İçişleri Bakanı olarak atayan Sunak'a tepki göstererek iktidardaki Muhafazakar Parti'nin her zaman olduğu gibi "önce parti, sonra ülkeyi" ön plana koyduğu eleştirisinde bulundu.

İskoç Ulusal Partisi'nin Meclis Grubu lideri Ian Blackford da Sunak'ın kabinesinde yeniden İçişleri Bakanı olarak yer alan Suella Braverman'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

Sunak'tan atama savunması

AA'nın haberine göre, Başbakan Sunak ise Braverman'ın tekrar bu göreve atanmasını savundu ve tekrar kabineye almaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Braverman'ın bir hata yaptığını ancak daha sonra bunu fark ederek özür dilediğini belirten Sunak, İçişleri Bakanı'nın ilerleyen dönemde suçlularla mücadele ve düzensiz göçe karşı ülke sınırlarını savunma konularına odaklanacağını dile getirdi.