Rishi Sunak'ın koronavirüs dönemi sözleri ortaya çıktı: Bırakın insanlar ölsün Pandemi sürecinde ekonomi bakanı olan İngiltere Başbakanı Sunak'ın, ikinci bir karantina süreci yerine insanların ölmesine izin verilmesi gerektiğini savunduğu ortaya çıktı.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın, koronavirüs sürecinde söylediği ilginç sözler ortaya çıktı.

İngiltere’nin krizi nasıl ele aldığına ilişkin soruşturmada Sunak’ın ifade ettiği cümle, küresel çapta yankı uyandırdı.

"Bırakın insanlar ölsün"

Buna göre pandemi sürecinde ekonomi bakanı olan Rishi Sunak, ikinci bir karantina uygulamasına karşı çıkarak, insanların ölmesine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bir diğer yandan Reurters’te yer alan habere göre pandemi sırasında hükümetin baş bilimsel danışmanı olan Patrick Vallance’ın günlüğü incelendi.

"İnsanların ölmesine izin vermenin sorun olmadığını düşünüyor"

Buna göre de Vallance’ın, Sunak için “Rishi insanların ölmesine izin vermenin sorun olmadığını düşünüyor. Tüm bunlar tam bir liderlik eksikliği gibi geliyor.” ifadeleri dikkat çekti.

İngiltere’de 220 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına verilen tepki, soruşturma kapsamında inceleniyor.

Bir diğer yandan bu soruşturmanın da 2026 yılının yaz aylarına kadar sürmesi bekleniyor.

Başbakan ifade verirken görüşlerini açıklayacak

Riski Sunak’ın sözcüsü, ortaya çıkan ifadeler hakkında şu cümleleri kullandı;