Riyad'da tarihi zirve: ABD ve Rusya, Ukrayna'nın geleceğine karar verecek

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu.

SAVAŞIN GİDİŞATI BELLİ OLACAK

Önceki gün İsrail'e giden Rubio, bugün Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele alacak.

Görüşmelerden dışlanan Avrupalı liderler, bu toplantıya tepki olarak dün Paris'te bir araya geldi ve Rusya Ukrayna Savaşı'nda olası bir barışa ilişkin görüşlerini paylaştı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ ŞOK ETKİSİ YARATTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO ve Ukrayna'daki Avrupalı müttefiklerine danışmadan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir barış süreci başlatacağını açıklayarak onları şaşkına çevirmişti.

Bunun üzerine Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinde yeri olmayacağını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sorunlar ve ABD'nin planları ele alındı.

ZELENSKY TÜRKİYE'DE

İki ülke arasında süreç böyle devam ederken savaşın diğer tarafı Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi ise dikkat çekti.

Dün akşam saatlerinde Ankara'ya ulaşan Vladimir Zelensky, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

"GÖRÜŞMENİN SONUÇLARINI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Rusya ve ABD'nin Riyad'da yapacağı görüşmeye değinen Zelensky, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıkları için görüşmelerde de yer almayacaklarını kaydetti.

Zelensky, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız." dedi.

ABD'Lİ BAKANDAN ORTADOĞU TURU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Arap ülkelerine sürgün etme ve Gazze'yi "devralma" önerisi, Arap ülkelerinden büyük tepki toplamıştı.

Rubio, Trump'ın bu açıklamasının ardından görüşmelerde bulunmak üzere Ortadoğu ziyaretine başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, "Bakan, Gazze'de bölge güvenliğine de katkıda bulunacak bir düzen kurulmasının önemini vurguladı" dedi.

Bruce, Rubio ile Salman'ın İsrail ile Hamas arasında geçen ay imzalanan ateşkesin sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını

ifade ettiklerini ve Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz konularını ele aldıklarını söyledi.

ARABULUCULUK ROLÜ ÜSTLENİYOR

Interfax haber ajansı, Rusya'nın devlet varlık fonu başkanı Kirill Dmitriev'in bugün yaptığı açıklamaya dayanarak, Rusya'nın ABD'nin Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ilgili görüşmelerde Moskova'nın pozisyonunu dinleyeceğini umduğunu belirtti.

ABD'de eğitim görmüş eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Dmitriev, Trump'ın 2016-2020 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde Moskova ve Washington arasındaki ilk temaslarda rol oynamıştı.