Robert Koçaryan: Türkiye'yi savaşa sokmak için uğraştık

Karabağ'da yaşananlar nedeniyle Paşinyan yönetimini suçlayan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan, Ankara ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, hem sahada hem de masada Azerbaycan'a karşı 44 günde kaybetti.

Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, çatışmalarla ilgili itiraf niteliğinde açıklamada bulundu.

Koçaryan, Five TV'ye yaptığı açıklamada, Erivan yönetiminin Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki savaşa çekmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA SOKMAK İÇİN UĞRAŞTI, BAŞARAMADI"

"Ermenistan, müzakereleri tıkadı. Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı. Yaptıklarıyla Azerbaycan'a uluslararası meşruiyet kazandırdılar."

"PAŞİNYAN SUÇLU"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a eleştiriler yönelten Koçaryan, Ermeni hükümetinin savaşı kaçınılmaz kılmak için her şeyi yaptığını dile getirerek, "Paşinyan doğrudan suçludur." dedi.

"PAŞİNYAN İKTİDARDA OLDUĞU SÜRECE..."

Paşinyan yönetiminin kasıtlı olarak çatışmaya girip girmediği yönündeki soruya Koçaryan, "Sanırım bu hükümet iktidarda kaldığı sürece bu gerçeği bilmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı, farklı insanlardan farklı bilgi duyduğunu kaydederek, "Bu gerçeklerle ilgili hiçbir kanıtım yok. Dolayısıyla bu alana girmek istemiyorum." diye konuştu.

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