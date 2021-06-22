Rodrigo Duterte, korona aşısı olmayanları hapisle tehdit etti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti. Duterte, " Aşı ya da seni hapse attırırım." dedi.

Dünya genelinde ülkeler, koronavirüs salgınından kurtulmak için yoğun bir aşılama sürecine girdi.

Fakat birçok ülkede aşı olmayı reddeden hatırı sayılır sayıda insan var.

O ülkelerden biri de Filipinler.

"YA AŞI YA HAPİS"

Korona salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.

Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım. Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var." dedi.

23 BİN CAN KAYBI YAŞANDI

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Covid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, 20 Haziran itibariyle yaklaşık 2,1 milyon kişiye aşının iki dozu da uygulandı.